Государственный литературный музей открыл выставку об Островском в усадьбе драматурга

Проект посвящен связям пьес Островского с драматургией его предшественников, современников и последователей

КОСТРОМА, 20 августа. /ТАСС/. Выставка Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля "До Островского и после" открылась на территории усадьбы драматурга - в музее-заповеднике "Щелыково" в Костромской области, в экспозиции представлены личные вещи литератора, фотографии и книги. Проект посвящен связям пьес Островского с драматургией его предшественников, современников и последователей. Об этом ТАСС сообщила директор музея-заповедника Анна Родионова.

"Выставки такого уровня приезжают к нам очень редко, она важна не только для нашего музея, но и для ближайших городов Костромской и Ивановской областей. Публика в провинции посредством таких крупных межмузейных проектов может приобщиться к передовым тенденциям выставочных технологий и увидеть, что набившая оскомину (благодаря школьной скучной подаче) классика может открыться заново и обрести новое звучание и смыслы", - сказала Родионова.

Экспозицию разместили в одном из залов литературно-театрального музея, проект посвящен 200-летию со дня рождения Александра Островского. На выставке представлены личные вещи драматурга, книги, в том числе подписанные рукой Островского, а также живопись, графика, фотографии.

Задача проекта представить Островского в контексте русской литературы и показать связи между его пьесами и драматургией его предшественников и последователей. В этот круг входят Александр Пушкин, Николай Гоголь, Александр Грибоедов, Иван Тургенев, Лев Толстой, Денис Фонвизин, Антон Чехов и другие авторы. "Через приобщение к кругу чтения Островского и его переводческой деятельности мы получаем представление как о предшественниках, так и о современниках и последователях драматурга, многие из которых разделяли мысль об общественной роли театральных пьес как вида искусства, более доступного зрителю, а также стремились в своем творчестве к исследованию глубинных истоков русской жизни", - рассказал ТАСС куратор выставки Эрнест Орлов.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского "Щелыково" расположен в Островском районе Костромской области. Среди объектов музея-заповедника Дом-музей А. Н. Островского ("Старый дом"), являющийся центральным объектом показа, мемориальный парк, Никольская церковь в Бережках и семейный некрополь Островских, дом Соболева, "Голубой дом", а также литературно-театральный музей. В музее проводятся экскурсии, праздники, мастер-классы, тематические программы, кинолектории.