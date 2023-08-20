В Великом Новгороде представили книгу, посвященную Рахманинову

Двухтомное издание приурочили к 150-летию композитора

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Двухтомное издание "Рахманинов и другие на Новгородской земле", посвященное Сергею Рахманинову и его малой родине, представили в Великом Новгороде к 150-летию композитора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

"В колонном зале Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского состоялась презентация книги Валерия Васильевича Демидова "Рахманинов и другие на Новгородской земле". Издание приурочено к 150-летию Сергея Рахманинова", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в Минкультуры региона, важнейшая часть жизни Рахманинова связана с Новгородской областью. Однако до настоящего времени тема "Рахманинов и его малая родина" оставалась наименее изученной.

"В книге использовано большое число документов, касающихся новгородских корней Рахманинова, его родственников и потомков, в том числе зарубежных", - пояснили в пресс-службе, добавив, что большинство материалов книги уникально и нигде полностью не публиковалось, поэтому издание, содержащее эти материалы, призвано, в частности, устранить некоторые искажения и перекосы, которые образовались в рахманиноведении за долгие годы.

"Также она (книга) дает возможность получить представление о важном значении семьи по материнской линии, новгородского детства и юности для развития таланта Рахманинова, формирования его характера, мировоззрения и любви к Родине, пронесенной им через всю жизнь", - пояснили в Минкультуры.

Автор книги, композитор, известный новгородский рахманиновед и краевед Валерий Васильевич Демидов после окончания Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова более полувека преподавал музыкально-теоретические дисциплины в Новгородском областном колледже искусств им. С.В. Рахманинова, где в 1989 году вместе с супругой, пианисткой Идеей Гавриловной Демидовой, создал Музей А.С. Аренского.