Во Владивостоке в рамках ВЭФ яйцо Фаберже станет экспонатом выставки о покорителях морей

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Ювелирное пасхальное яйцо работы Карла Фаберже станет одним из экспонатов выставки "Покорители морей и дары океанов в памятниках Музеев Московского Кремля", которая откроется во Владивостоке 13 сентября в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, на площадке которого откроется выставка.

"Важнейшим событием в истории города [Владивостока] стало прибытие в мае 1891 года эскадры во главе с кораблем "Память Азова", на котором великий князь цесаревич Николай Александрович совершил знаменательную поездку по странам Востока. Владивосток стал первой русской землей, куда ступила нога августейшего путешественника после длительного девятимесячного плавания. В честь этого визита ювелир, поставщик двора его императорского величества Карл Фаберже создал драгоценное пасхальное яйцо с миниатюрной моделью крейсера из золота и платины, которое предстанет перед посетителями выставки", - передает пресс-служба слова генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной.

Выставка посвящена мореходам-первооткрывателям и военным морякам. Зрители увидят мемориальные предметы, связанные с историей российского мореплавания и приумножением отечественного флота: военно-морское оружие, медали, флотоводческие ордена и мемориальные ювелирные произведения.

"Убежден, что безмерно важно сделать это именно сегодня, когда Дальний Восток по-настоящему становится центром морской активности страны, регионом, где реализуются грандиозные, прорывные задачи: расширение сахалинских нефтегазовых проектов, создание судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае, формирование крупнейшего газового хаба на Камчатке, рост грузоперевозок в Восточном секторе Арктики", - цитирует пресс-служба директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктора Шалая.

Выставка "Покорители морей и дары океанов в памятниках Музеев Московского Кремля" станет пятым совместным проектом, реализуемым в рамках сотрудничества двух музеев. Генеральным партнером выставки стало ПАО "Новатэк", также она организована при поддержке ПАО "Совкомфлот".

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.