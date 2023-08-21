На Киностудии имени Горького в Москве пройдут дни открытых дверей

Посетителей ждут бесплатные кинопоказы, демонстрация новых технологий кинопроизводства, передвижные кафе и многое другое

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут посетить Киностудию имени Максима Горького, дни открытых дверей пройдут 26 и 27 августа с 12:00 до 22:00. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Мы открываем двери одной из старейших киностудий страны, чтобы показать творческие и технологические возможности современного российского кино. До сих пор мир кинопроизводства считался чем-то закрытым и таинственным - настало время это изменить. Для этого нужны люди, которые будут учиться создавать кино и снимать новые всенародно любимые фильмы. И нужна аудитория, которая будет смотреть эти картины и гордиться отечественным кинематографом", - отметила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

Посетителей ждут бесплатные кинопоказы, демонстрация новых технологий кинопроизводства, передвижные кафе и многое другое. Дети и подростки смогут посетить бесплатные мастер-классы по основам актерского мастерства, озвучиванию фильмов и стилизации образов героев. Занятия пройдут в креативном молодежном пространстве "Кинокампус Горького".

"Сегодня мы создаем новую российскую киноиндустрию. Киностудия имени Максима Горького станет частью крупнейшего киномедиакластера, в который войдет еще несколько площадок. Все они будут находиться в Москве. Одна из них строится на базе Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения. Кластер станет современным решением для развития отечественной киноиндустрии", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.