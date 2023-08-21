В Чувашии планируют создать музей хмеля

Как рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Артамонов, его посетителям в перспективе покажут как делали солод и варили пиво

ЧЕБОКСАРЫ, 21 августа. /ТАСС/. Минсельхоз Чувашии начал работу над созданием музея хмеля. Рассматривается несколько площадок под его размещение, сообщил ТАСС вице-премьер республики, министр сельского хозяйства региона Сергей Артамонов.

"Соберем всю утварь, покажем, как выращивался хмель, как его перерабатывали, как делали солод, как варили пиво. Работа уже началась", - сказал Артамонов.

По его словам, музей чувашского хмеля может разместиться, к примеру, в Цивильском муниципальном округе. Еще в качестве одной площадки рассматривается чувашский аграрный университет.

На всероссийской конференции "Хмель России" 18 августа, проходившей в дни фестиваля пива "Зеленое золото России", Артамонов выделил три этапа развития отрасли в России: становление хмелеводства в 1926-1985 годах, последовавший кризис и начавшаяся с 2015 года "стабилизация и постепенное возрождение хмелеводства". По информации Минсельхоза Чувашии, в 2023 году в республике навешено 133 га хмеля, что на 13% больше прошлогоднего сезона.

Фестиваль пива "Зеленое золото России" прошел в Чувашии 12-19 августа. В нем приняли участие представители 21 пивоваренного завода из 11 регионов. Впервые к фестивалю на открытой площадке обустроен музей пивоварения и деревенского быта. Экспонаты, включая утварь, собирали в различных муниципальных округах Чувашии.