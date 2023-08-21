Концерт, посвященный театру Ленком, пройдет в большом амфитеатре парка "Зарядье"

В программе выступление артистов и музыкантов, среди которых Дарья Мороз, Александр Олешко, Андрей Чернышов и другие

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Концерт, посвященный Московскому государственному театру "Ленком Марка Захарова" пройдет в рамках Московского урбанистического форума и акции "Ночь кино" в большом амфитеатре парка "Зарядье" 26 августа. В программе выступление артистов и музыкантов, среди которых Дарья Мороз, Александр Олешко, Андрей Чернышов и другие, сообщается на портале мэра Москвы.

"На сцене большого амфитеатра разместят экран, на котором покажут видеоряд, созданный по мотивам произведений Марка Захарова. Также представят хореографический номер "Беспризорная агентура" по мотивам танца Остапа Бендера из фильма "12 стульев". Большой сводный детский хор исполнит композицию "Аллилуйя любви" из рок-оперы Алексея Рыбникова "Юнона и Авось", Полина Лазарева и Петр Налич - романс "Я тебя никогда не забуду" из этого же спектакля, а актриса Дарья Мороз - песню Остапа Бендера "Нет, я не плачу" из фильма "12 стульев". Ее отец, кинорежиссер Юрий Мороз, в начале своей карьеры работал в театре "Ленком" у Марка Захарова и вместе с ним впервые поставил "Юнону и Авось", - говорится в сообщении.

История театра "Ленком" началась в 1927 году, когда по инициативе московского комсомола был создан Театр рабочей молодежи. Именно там начинал свой творческий путь актер Николай Крючков. Молодым артистам помогали знаменитые мастера МХАТа, среди которых Николай Баталов, Николай Горчаков, Виктор Станицын, Николай Хмелев и Илья Судаков. Новая эпоха наступила в 1973 году, когда художественным руководителем и главным режиссером Ленкома стал Марк Захаров. На протяжении 46 лет он не просто возглавлял его, а создал новый уникальный театр, который покорил сердца зрителей.