Умер актер Алексей Шулин

Ему было 55 лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист России, ведущий актер Московского театра "Эрмитаж" Алексей Шулин умер на 56-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра Михаил Левитин.

"В театре "Эрмитаж" умер ведущий артист Алексей Шулин. Его не стало вчера поздно вечером, он умер после тяжелой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет", - сказал собеседник агентства.

По словам Левитина, прощание с актером состоится в среду, 23 августа.

Алексей Шулин родился 13 декабря 1967 года. В 1991 году окончил Горьковское театральное училище, курс Ривы Левите. С 1991 по 2007 год работал в Мурманском областном театре драмы, где за 16 лет работы сыграл в более чем 20 спектаклях. С 2007 года - актер московского театра "Эрмитаж", где играл в спектаклях "Зойкина квартира", "Изверг", "Моя старшая сестра", "Судьба барабанщика", "Кураж", "Лир король", "Дон Кихот", "Маленькое воскресное приключение" и других. Также снимался в кино.