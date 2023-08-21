Русский дом в Армении организовал показ фильма "Чебурашка" в Капане

Зрители фильма признались, что показ "отправил их в детство"

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники Русского дома в Армении в Капане по случаю Дня города организовали показ фильма "Чебурашка". Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.

"Этот фильм в приграничном Сюнике с нетерпением ждали не только дети: наверное, больше юных зрителей, веселые приключения Чебурашки хотели увидеть взрослые. Они признаются: созданный Эдуардом Успенским герой объединяет не только народы, но и поколения. А современная интерпретация делает его созвучным с реальной жизнью. Благодаря нашему мобильному кинотеатру, который побывал в Капане не один раз, на просмотр доброй комедии жители приграничного армянского города пришли семьями", - говорится в сообщении.

Зрители "Чебурашки" в Капане признаются, что показ фильма отправил их в детство. "Нам не хватает волшебства и сказки в повседневной жизни. Фильм просто замечательный, я будто снова попала в детство!" - поделилась своими эмоциями жительница города Асмик.

20 августа 1966 года вышла повесть Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья" - первая в цикле произведений о Чебурашке и крокодиле Гене. В 2005 году Успенский объявил 20 августа днем рождения Чебурашки. 1 января в российских кинотеатрах в прокат вышел фильм режиссера Дмитрия Дьяченко "Чебурашка", ставший самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.