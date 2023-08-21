Псковский театр откроет фестиваль "Балтийские берега" спектаклем на основе китайской прозы

Режиссером постановки выступил Никита Кобелев

ПСКОВ, 21 августа. /ТАСС/. Федеральный академический театр драмы имени А. С. Пушкина в Пскове, который входит в состав Национального драматического театра России, откроет ХХХIII международный театральный фестиваль "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге спектаклем "Лягушки". Постановка создана по мотивам одноименного романа, написанного нобелевским лауреатом Мо Яном, часть сцен выполнена в формате пекинской оперы, сообщила пресс-служба псковского театра.

"Новый спектакль Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина "Лягушки" по роману современного китайского писателя Мо Яня 6 октября откроет один из крупнейших театральных фестивалей страны - "Балтийский дом". Спектакль "Лягушки" в программе представляет направление "Взгляд российских театров на восточную литературу", - отмечается в сообщении.

Как отметил худрук театра Дмитрий Месхиев, то, что этот спектакль открывает фестиваль, почетно и ответственно для труппы. "Лягушки" - это настоящий китайский эпос. Мы старались учитывать культурные различия между нашими странами и адаптировать произведение, чтобы зрителю был понятен ход сюжета и проблематика. Сама тема остра, современна и актуальна не только для Китая, но и для многих стран - спектакль касается проблемы рождаемости, абортов", - приводит пресс-служба слова Месхиева.

Инсценировку романа написал арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин. Режиссером в Пскове выступил Никита Кобелев, с нынешнего творческого сезона он является главным режиссером Александринского театра. Художник спектакля - Нана Абдрашитова.

О спектакле

В спектакле использовано более 50 костюмов, на сцене был представлен карнавальный дракон и другие атрибуты китайской культуры и коммунистического быта. Главные роли в постановке исполнили лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" актриса Линда Ахметзянова и актер Сергей Скобелев. В спектакле также заняты заслуженные артисты России Виктор Яковлев и Галина Шукшанова.

Мо Янь - известный китайский романист современности, лауреат Нобелевской премии по литературе, произведения которого переведены более чем на 10 языков мира. Над сценографией и костюмами работала известный театральный художник Нана Абдрашитова. Спектакли, оформленные ею, поставлены на сценах театра "Современник", Театра Наций, Центра драматургии и режиссуры, БДТ имени Товстоногова. Художник по свету - лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Игорь Фомин.