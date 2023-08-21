Умерла историк искусства и художник Анна Рындина

Ей было 86 лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, российский историк искусства и художник Анна Рындина умерла 20 августа в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.

"Российская академия художеств, отделение искусствознания и художественной критики, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств РАХ понесли тяжелую утрату. 20 августа 2023 года ушла из жизни доктор искусствоведения, профессор истории и теории христианского искусства, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, академик Российской академии художеств Анна Вадимовна Рындина (1937-2023)", - рассказали в пресс-службе.

Гражданская панихида и отпевание состоятся 24 августа 2023 года, в четверг, в 12:00 в Храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве.

Рындина дочь главного художника Большого театра Вадима Рындина. Первой среди отечественных искусствоведов начала заниматься проблемами изучения древнерусской резной иконы. Выступала автором каталогов выставок русской иконы в России и за рубежом. Рындина являлась председателем координационного совета Фонда содействия сохранению культурного, исторического и духовного наследия имени преподобного Андрея Рублева, членом Союза художников России.