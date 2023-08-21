Псково-Печерский монастырь намерен открыть под Псковом филиал Русского музея

Как отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон, экспозиция будет меняться ежегодно

ПСКОВ, 21 августа. /ТАСС/. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области создаст в Печорах первый в регионе филиал Русского музея. В специально оборудованном здании будут ежегодно проходить выставки полотен из ведущих картинных галерей страны, сообщил журналистам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который также является председателем Патриаршего совета по культуре.

"Мы сделаем в городе Печоры филиал крупнейшей картинной галереи в России. Это Русский музей, созданный еще Александром III. Мы отремонтировали большой дом, сделали там все необходимое для температурно-влажностного режима, для экспонирования, свет и прочее. И 28 августа, Бог даст, будут свезены туда картины из Русского музея и из музея псковского государственного, для экспонирования здесь у нас. Не навсегда. Больше года продлится экспонирование этих шедевров", - сказал владыка Тихон.

По его словам, через год, после завершения экспонирования картин, на их место привезут картины из Русского музея. "То есть не надо ехать в Питер, а здесь у нас будут шедевры. И так каждый год будет меняться экспозиция. Весь Псков к нам будет ездить, и Москва, и Петербург", - уточнил митрополит.

Он добавил, что в XX веке в Псково-Печерском монастыре его наместником отцом Алипием совместно с известным реставратором Саввой Ямщиковым была собрана большая коллекция картин "от Рубенса до Айвазовского и Левитана". "Большую часть этой коллекции он [отец Алипий] отдал на экспонирование в Русский музей и в областной наш музей псковский. Эти картины там и остались. Мне всегда хотелось их вернуть, но не думаю, что надо бодаться с государством и требовать. Они уже прижились там и составляют музейные фонды Российской Федерации", - пояснил владыка Тихон.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова вблизи границы с Эстонией. Официальной датой основания обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более 10 храмов. На территории обители сохранились также старинные зубцы стен и бойницы, боевые ходы и остатки земляных укреплений, возведенные при Петре I. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов из России и многих стран мира.