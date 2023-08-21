Музей "Личное о Зехнове" открылся в одной из самых старых деревень Русского Севера

Его создали в доме мельника

ВЕРШИНИНО /Архангельская область/, 21 августа. /ТАСС/. Музей "Личное о Зехнове" открылся в Зехнове. Как рассказала ТАСС начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Кенозерского национального парка Марина Мелютина, музей расположен в части старинного дома, а предметы экспозиции иллюстрируют воспоминания местных жителей.

"Музей мы назвали "Личное о Зехнове". Идея была такая: человек приезжает в Зехнову, его приглашают в гости зехновцы, жители деревни и весь музей построен на их рассказах. Открылся он в доме мельника Ивана Андреевича Абрамова, сейчас здесь гостевой дом парка", - рассказала Мелютина.

Зехнова расположена у залива Глухая лахта на Кенозере. Это единственная на Русском Севере деревня, которая ни разу не перестраивалась с XVI века. В 2020 году она включена Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

Населенный пункт - популярное место у туристов. Рядом с деревней находится Святая роща, где стоят старинные обрядовые кресты, а неподалеку находится действующая водяная мельница ХIХ века. Особенность домов в Зехнове в том, что хозяйственная часть строения называлась не "поветь", как в других деревнях на Севере, а "сарай". В этой части и создан музей. Экспозиция разделена на три блока: окраина, пограничье и центр. Как объясняет собеседница агентства, это отражает мировосприятие жителей деревни. Для больших городов - Санкт-Петербурга и Москвы - это была окраина.

Пограничье символизирует границу территории деревни, она была огорожена, при этом вокруг домов заборов не было. В пограничье косили сено, здесь были пашни и охотничьи "путики", то есть тропы. А для жителей деревня была центром, потому что для жизни там было все.

Воспоминания жителей

Отдельные тематические зоны музея посвящены школе, медицине, колхозу, мастерам, войне, другие рассказывают об отдельных домах Зехновы. Основа - это рассказы местных жителей. "Одна из жительниц вспоминает, что в детстве любили играть кофемолкой дореволюционной, они кокошничек разбирали на бусинки, были какие-то совершенно уникальные ботиночки. И вот она это все вспоминает. И мы поддерживаем эти воспоминания вот этими предметами, чтобы люди понимали, о чем идет речь", - пояснила представительница нацпарка.

В блоке о Первой мировой войне, например, в экспозиции представлена мужская рубаха того времени, крестик, памятки для солдат, которые уходили на фронт и их письма.

Еще один блок рассказывает о Викторе Попкове - известном советском художнике. В Зехнове он написал картину, на которой изображен мальчик на пороге часовни, полотно сейчас хранится в Русском музее.

О парке

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.