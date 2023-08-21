Пушкинский музей проведет акцию "Рисуем вместе" в семи городах России

Она состоится 27 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина проведет 27 августа ежегодную акцию "Рисуем вместе" в семи российских городах, сообщили в пресс-службе музея.

"В этом году мероприятие впервые пройдет в семи городах: порисовать в музейных залах или на пленэре можно будет не только в Главном здании в Москве, но и в филиалах Пушкинского в Тарусе, Владикавказе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде и Томске", - отметили в пресс-службе.

Посетителей ждут творческие мастер-классы, лекции и семейные программы.

Площадки музея предоставят участникам мольберты или планшеты, стулья и принадлежности для рисования (карандаши, краски, уголь и сангина).

Мастер-классы проведут художники, сотрудники музея.