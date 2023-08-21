21 августа, 12:06

Детский музыкальный театр юного актера представит три премьеры до Нового года

Это постановки по сказкам Александра Пушкина и Вадима Коростылева

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Три премьеры ждут зрителей Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА) в Москве до Нового года, в том числе это постановки по сказкам Александра Пушкина и Вадима Коростылева, сообщила пресс-служба театра.

"21 и 22 октября - музыкальный спектакль "Страшно добрый волк" по пьесе Михаила Бартенева "Тук! Тук! Кто там?". Это современная интерпретация всеми любимой народной сказки "Волк и семеро козлят". Это дебютный спектакль молодого режиссера-постановщика спектакля Светланы Кочетковой. <…> В конце ноября - музыкальный спектакль "Сказка о царе Салтане" по знаменитой сказке Александра Сергеевича Пушкина. Режиссеры спектакля - Андрей Рогожин и Ольга Лавренова", - говорится в сообщении.

Эти два спектакля будут представлены на сцене "Экспромт" в рамках режиссерской лаборатории, которую ежегодно проводит Фонд поддержки детского творчества "Театр и дети" при поддержке Минкультуры РФ и ДМТЮА. В преддверии Нового года, 16 и 17 декабря, на Новой сцене пройдут премьерные показы музыкального шоу-спектакля "Школа Снежной королевы", в основу которого легла одноименная сказка Вадима Коростылева. Режиссером-постановщиком выступил Андрей Крючков. Музыку к спектаклю написал композитор Jonny Dav.

Сезон театр открывает 9 сентября на Новой сцене на Чистых прудах мюзиклом "Республика ШКИД" о жизни и воспитании детей в 20-е годы прошлого столетия. 

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