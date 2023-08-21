Сценарист "Вторжения" Андрей Золотарев станет куратором лаборатории фестиваля кинодебютов

Мероприятие пройдет с 15 по 20 сентября в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Сценарист таких российских фильмов как "Призрак", "Лед 2", "Триггер", "Спутник" и "Вторжение" Андрей Золотарев станет куратором сценарной лаборатории Международного кинофестиваля дебютов "Одна шестая", который пройдет с 15 по 20 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловской киностудии.

"Стартовал прием заявок на участие в сценарной лаборатории "Одна шестая". Куратором сценарной лаборатории станет известный российский сценарист Андрей Золотарев (художественные фильмы: "Призрак", "Лед 2", "Триггер", "Спутник", "Вторжение", сериал "13 Клиническая" и другие)", - рассказали в пресс-службе.

Подать заявки для участия в лаборатории можно до 1 сентября, шорт-лист прошедших отбор будет опубликован 8 сентября. Отмечается, что начинающие авторы примут участие в четырехдневной образовательной программе, где смогут доработать свой дебютный сценарий, повысить квалификацию и получить шанс на экранизацию - победитель лаборатории сможет заключить контракт на сотрудничество со Свердловской киностудией для дальнейшей реализации замысла в кино.

Ранее организаторы рассказали, что в основном конкурсе кинофестиваля могут принять участие кинематографисты из стран Европы и Азии, которые сняли первый или второй фильм. "Одна шестая" проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области.

Кинофестиваль дебютного полнометражного игрового и документального кино - единственный в Евразии. Впервые он прошел в августе 2022 года, за шесть дней работы принял более 3 тыс. гостей. В конкурсную и внеконкурсную программу тогда вошли 30 игровых и неигровых фильмов из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран.