В фондах Музея музыки нашли визитную карточку Сергея Прокофьева

На ней композитор от руки указал свой номер телефона, домашний адрес в Петербурге и объяснил маршрут проезда

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Визитная карточка русского композитора Сергея Прокофьева была найдена сотрудниками Российского национального музея музыки (РНММ) в процессе подготовки выставки "История одной дружбы", приуроченной к 150-летию Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"В процессе подготовки выставки "История одной дружбы" к 150-летию Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, которая в сентябре откроется в Казани, сотрудники Музея музыки подробно изучили записные книжки одного из крупнейших фондообразователей Музея музыки, профессора Московской консерватории, музыкального и общественного деятеля Александра Гольденвейзера, - говорится в сообщении. - В них были обнаружены многочисленные вложения, среди которых - визитная карточка Сергея Прокофьева, сохранившаяся вместе с другими документами в кармане обложки записной книжки за 1911 год".

Как уточнили в пресс-службе, на карточке Прокофьев от руки указал свой номер телефона, домашний адрес в Петербурге и объяснил маршрут проезда. "Один из величайших русских композиторов XX века тогда еще был 20-летним учеником Петербургской консерватории. Тем не менее, уже в столь молодом возрасте музыкант счел для себя необходимым заказать визитные карточки", - отмечается в сообщении.

Сергей Прокофьев (1891-1953) - автор 11 опер, семи балетов, семи симфоний, восьми концертов, а также музыки для кино и театра.