Умер автор памятника жертвам схода ледника Колка Таймураз Гагоев

Ему было 83 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Автор памятника жертвам схода ледника Колка Таймураз Гагоев умер в Северной Осетии на 84-м году жизни. Об этом сообщили в минкультуры республики.

"Министерство культуры Республики Северная Осетия - Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким Таймураза Сергеевича Гагоева, выдающегося деятеля культуры, автора памятника жертвам схода ледника Колка "Вознесение", - говорится в сообщении.

Таймураз Гагоев был удостоен почетных званий и наград, свидетельствующих о значимости его творчества: "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Республики Северная Осетия - Алания", медаль "Во славу Осетии".

Одной из наиболее известных его работ стал памятник, посвященный жертвам схода ледника Колка. Этот монумент стал символом скорби и памяти в Северной Осетии, напоминанием о трагическом событии.

"Уникальные произведения и другие творческие достижения Таймураза Сергеевича навсегда останутся частью культурного наследия Северной Осетии, свидетельством его таланта и преданности искусству", - отметили в минкультуры республики.

С 1973 по 2013 год Гагоев был директором Владикавказского художественного училища им. А. Джанаева, воспитывая молодое поколение художников и скульпторов, передавая им свои знания и опыт.

Ледник Колка сошел в Кармадонское ущелье 20 сентября 2002 года. В результате образовался селевой поток, жертвами которого стали 125 человек, в том числе актер и режиссер Сергей Бодров-младший и его съемочная группа, приехавшая на съемки фильма "Связной". Стихия разрушила санатории, базы отдыха, несколько населенных пунктов в Кармадонском ущелье были временно отрезаны от внешнего мира. В селе Гизель, куда дошел ледниковый поток, был установлен памятник жертвам трагедии.