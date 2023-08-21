В Баку открыли именные звезды народных артистов СССР Муслима Магомаева и Тамары Синявской

Они появились на Алее звезд Walk of Fame в курортной зоне Sea Breeze

БАКУ, 21 августа. /ТАСС/. Церемония закладки именной звезды певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева состоялась в столице Азербайджана. Она появилась на Аллее звезд Walk of Fame в курортной зоне Sea Breeze в пригороде Баку.

На церемонии присутствовала вдова Магомаева - оперная певица, народная артистка СССР Тамара Синявская. На красную дорожку она вышла в сопровождении певца и музыканта Эмина Агаларова (творческий псевдоним - EMIN).

"Мы все помним и любим Муслима Магомаева, все поколения - от самых маленьких, которые уже вместе со мной поют "О, море, море…", до самых взрослых, которые видели Муслима Магометовича на сцене, наслаждались [его пением]", - сказал Агаларов.

Синявской предоставили слово до закладки звезды. "Для меня каждая встреча с Муслимом в любом качестве - то ли это памятник ему, то ли самолет в небе, носящий его имя, то ли пароход в Каспийском море, тоже названный его именем, - несомненно, приносит душевное волнение", - сказала она. Синявская назвала знаменательным открытие звезды Муслима Магомаева в 2023 году, который в Азербайджане объявлен годом бывшего президента страны, государственного и политического деятеля Гейдара Алиева. "Все мы прекрасно знаем, что судьба Муслима неразрывно связана с именем Гейдара Алиевича и его семьей", - подчеркнула она.

Звезду открыли под звуки одной из самых известных песен из репертуара Магомаева - "Синяя вечность". Собравшихся на церемонию также ожидала закладка именной звезды Тамары Синявской, что стало неожиданностью и для самой певицы. "Мы решили, что вы и здесь должны быть по соседству, вместе, как это было по жизни", - пояснил Агаларов. "Эти две звезды будут сиять здесь всегда", - добавил он.

Выступивший затем руководитель представительства Россотрудничества - Русского дома в Азербайджане - Ирек Зиннуров подчеркнул, что Магомаев актуален всегда. "Около 15 лет его уже нет с нами, но его творчество объединяет наши страны, наши народы", - сказал он.

Руководитель представительства Россотрудничества выступил с инициативой проведения в Азербайджане фестиваля Муслима Магомаева. Зиннуров также сообщил, что Русский дом планирует в конце ноября организовать в Баку несколько концертов, посвященных Магомаеву.

Sea Breeze Walk of Famе - первая в Азербайджане Аллея звезд, посвященная выдающимся артистам, музыкантам, актерам и художникам. Ранее здесь были заложены именные звезды британского эстрадного певца Энгельберта Хампердинка и народной артистки СССР Нани Брегвадзе.

О Магомаеве

Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку, окончил Азербайджанскую государственную консерваторию. Первый сольный концерт артиста состоялся в зале имени Чайковского.

Он стажировался в миланском La Scala. Звание "Народный артист СССР" Магомаев получил в 31 год, что считалось уникальным случаем в Советском Союзе.

Певец умер 25 октября 2008 года в Москве. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.