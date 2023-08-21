В Саратовской области снимут документальный фильм о Шнитке

Картину посвятят связи композитора со своей малой родиной

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Документальный фильм о композиторе Альфреде Шнитке (1934-1998) снимут в Саратовской области к его 90-летию в 2024 году. Картина будет посвящена связи композитора со своей малой родиной, сообщил ТАСС ректор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Александр Занорин.

Шнитке родился 24 ноября 1934 года в Энгельсе Саратовской области. В 1997 году он стал почетным гражданином города. В 2024 году будет отмечаться 90-летие со дня рождения композитора.

"Доминанта фильма будет связана с Альфредом Гарриевичем Шнитке и его связью со своей малой родиной. Мы планируем, чтобы к юбилею, к ноябрю 2024 года, фильм был подготовлен", - сказал Занорин после заседания рабочей группы по подготовке к празднованию юбилея композитора.

Сценарием короткометражного фильма занимается профессор, главный научный сотрудник саратовской консерватории Александр Демченко. По словам Занорина, в фильме будут показаны "основные вехи" в жизни композитора, связанные с саратовской землей. Также предполагается привести в нем воспоминания людей, мнения исследователей и исполнителей музыки Шнитке.

"Шнитке бывал здесь [в Саратовской области] несколько раз, в филармонии исполнялась его музыка, он со многими нашими исполнителями, педагогами дружил. В свое время в саратовской консерватории был открыт Шнитке-центр, который на сегодняшний день существует и занимается исследованиями творчества композитора", - добавил собеседник агентства.

Празднование юбилея

Ранее правительство России поручило Минкультуры РФ организовать комитет по подготовке празднования в 2024 году 90-летия со дня рождения Шнитке. Председателем оргкомитета назначена министр культуры России Ольга Любимова. В федеральный план вошли около 90 мероприятий, 10 из них пройдут на территории Саратовской области.

Шнитке - советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он является автором оперы "Одиннадцатая заповедь", балета "Лабиринты", оркестровых пьес, музыки для кинофильмов "Вызываем огонь на себя", "Белорусский вокзал" и других сочинений. Признан одним из символов советского музыкального авангарда.