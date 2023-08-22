В Хабаровске осенью пройдет Международный фестиваль анимационного кино

На конкурс подали свыше 2 тыс. работ из 83 стран

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Аниматоры более чем из 80 стран покажут свои работы на Международном фестивале анимационного кино в Хабаровске. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Хабаровского края.

"II Международный фестиваль анимационного кино "Анимур" пройдет в Хабаровске с 28 сентября по 1 октября. Всего на конкурс подано 2 108 работ из 83 стран мира. Основное внимание в отборе уделялось мультфильмам из стран АТР и Латинской Америки, но во внеконкурсной программе нашлось место работам со всего света", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие из зарубежных лент будут впервые показаны в России именно в Хабаровске. Гости фестиваля увидят мультфильмы из Таиланда, Индонезии, Новой Зеландии, Чили, Перу, Колумбии, Марокко, Чехии, государства Тринидад и Тобаго.

Проведение фестиваля "Анимур" - одно из приоритетных направлений анимационного развития в креативной индустрии Хабаровского края. В прошлом году на фестивале показали более 270 детских мультфильмов и взрослой анимации из 42 стран.