Художники фестиваля "Не темно" создадут посвященные Екатеринбургу световые инсталляции

Организаторы также готовят для гостей концерт, тематическую лекцию, мастер-класс и экскурсии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Участники фестиваля светового искусства "Не темно" представят 31 августа 14 световых инсталляций, посвященных Екатеринбургу и его зданиям. Об этом сообщили организаторы.

"Выставка "Личный город" будет проходить с 31 августа по 10 сентября с 16 до 22 часов (14:00 - 20:00 мск) в здании бывшего кинотеатра "Салют". <…> Гостей выставки ждут 14 художественных световых инсталляций, связанных со зданиями. Это будут как знаковые для Екатеринбурга дома и пространства, так и мало кому известные локации. <…> Со своим "Личным городом" посетителей выставки познакомят художники, дизайнеры, аниматоры, исследователи", - рассказали организаторы.

В частности, один из самых известных екатеринбургских художников Сергей Лаушкин создаст инсталляцию, посвященную Екатеринбургскому театру оперы и балета, дизайнер Антон Якубов покажет, каким он видит Парк Маяковского, а специалист по 3D-технологиям Алексей Вебер представит свое видение Свердловского театра драмы. В числе объектов также первый городской кинотеатр "Колизей", Екатеринбургский цирк и Дом Севастьянова.

Помимо инсталляций организаторы готовят для гостей концерт, тематическую лекцию, мастер-класс и экскурсии.

В прошлом году X фестиваль "Не темно" собрал рекордное число посетителей - около 65 тыс. человек в течение двух дней.