Дом в Москве на Арбате, в котором жил Сергей Есенин, отремонтируют

Проект предусматривает ремонт интерьеров и фасадов исторического здания

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Проект капитального ремонта Доходного дома О. С. Петровской в районе Арбата, в котором в начале XX века жил Сергей Есенин, получил согласование. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проект предусматривает ремонт интерьеров и фасадов исторического здания. В подъездах приведут в порядок потолки и стены лестничных клеток, отремонтируют ограждения и поручни лестниц. Также планируется отремонтировать подвал здания. Там обновят стены, пол, перегородки, отремонтируют стяжки и заменят двери", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что отдельный комплекс работ предусмотрен в части модернизации систем водоснабжения и отопления.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что в ходе наружных работ будут обновлены парапеты со стороны фасадов, заменены отливы декоративных карнизов, поясов и сандриков, расчищен штукатурный слой декоративных элементов главного фасада, полуколонн и пилястр с композитными капителями. "Также специалисты обновят балконы и лоджии здания. Дополнительно запланирован ремонт козырьков и цоколя", - добавила Яковлева.

Она отметила, что ремонтируемое здание - шестиэтажное, двухсекционное, построено в 1912 году архитектором Дмитрием Челищевым и является объектом культурного наследия регионального значения.

Дом в переулке Арбата

"Известно, что в этом Доходном доме О. С. Петровской (1911-1913 гг., архитектор Д. М. Челищев) с 1913 года проживал поэт Сергей Есенин со своей первой гражданской женой Анной Изрядновой. Позднее в этом доме в гостях у актера и кинорежиссера Сергея Никоненко бывали Василий Шукшин, Андрей Миронов и другие знаменитые личности", - подчеркнули в пресс-службе стройкомплекса.

Жилой дом, расположенный по адресу: ул. Сивцев-Вражек, д. 44/28, является объектом культурного наследия и включен в региональную программу капитального ремонта. В рамках программы предусмотрен комплекс работ, включающий в себя замену внутридомовых инженерных систем и ремонт важных конструктивных элементов жилого дома.

"Московская программа капитального ремонта это один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В программу включено более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов", - заключили в пресс-службе.