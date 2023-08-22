В Красноярск на музыкальный конкурс приедут 20 дирижеров из 13 городов России

Концертная программа конкурса откроется в Малом концертном зале им. И.В. Шпиллера Красноярской филармонии

КРАСНОЯРСК, 22 августа. /ТАСС/. Двадцать молодых дирижеров из 13 российских городов приедут в Красноярск на Всероссийский музыкальный конкурс по специальности "Оперно-симфоническое дирижирование" в сентябре. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба красноярской филармонии.

"С 8 по 15 сентября 2023 года в Красноярске пройдет IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальности "Оперно-симфоническое дирижирование". Творческие состязания пройдут в Красноярской краевой филармонии при участии Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии под руководством народного артиста СССР Юрия Симонова. Среди участников - 20 молодых дирижеров из 13 российских городов", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на конкурс приедут в том числе участники из Луганска. Концертная программа конкурса откроется в Малом концертном зале им. И.В. Шпиллера Красноярской филармонии. "Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова исполнит программу из произведений Петра Ильича Чайковского. <...> Завершится конкурс гала-концертом лауреатов в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии", - пояснили в пресс-службе.

Всероссийский музыкальный конкурс учрежден в 2010 году. Его учредители - правительство Российской Федерации и Министерство культуры. Организатор - Росконцерт. ТАСС - Генеральный информационный партнер IV Всероссийского музыкального конкурса.