В Свердловской области число площадок акции "Ночь кино" увеличилось в 2023 году на 24%

Генеральный директор Инновационного культурного центра региона Николай Михайлов также отметил, что на площадках будут организованы фотозоны, пройдут тематические выставки и викторины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Число площадок акции "Ночь кино" в Свердловской области увеличилось на 24% в этом году - со 131 до 162. В частности, присоединился городской округ Пелым - один из самых отдаленных в регионе, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС генеральный директор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов.

"В этом году отобраны три фильма, которые стали лидерами проката: "Чебурашка", <...> "Вызов", <...> "Праведник". <...> В прошлом году была 131 площадка [акции], в этом году 162. <...> В этом году к нам присоединяется Пелым - <...> это самая отдаленная точка Свердловской области", - сказал Михайлов, уточнив, что всего в регионе ожидают минимум 32 тыс. гостей акции.

Он также отметил, что на площадках будут организованы фотозоны, пройдут тематические выставки, викторины, конкурсы и многое другое. Например, в Инновационном культурном центре в Первоуральске разыграют большой плазменный телевизор, а в городе Лесной победители конкурсов будут получать апельсины, что станет отсылкой к фильму "Чебурашка".

"В этом году эта акция проходит по-особому: каждый день связан с той или иной страницей уральского кинематографа", - рассказал заместитель министра культуры области Сергей Радченко, добавив, что зрители узнают об игровом и неигровом кино, молодежной странице кинематографа и другом.

Акция "Ночь кино" в Свердловской области пройдет 26 августа, старт акции будет дан в Екатеринбурге в Доме кино.

Городской округ Пелым расположен в 620 км от города Екатеринбурга. Его восточная граница совпадает с границей Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.