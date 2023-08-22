Гармаш сообщил, что "Чебурашка" может выйти на экраны в формате короткого метра

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, ранее стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Создатели фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко планируют выпустить короткометражную картину о герое. Об этом сообщил народный артист России Сергей Гармаш, сыгравший в фильме главную роль.

"Компания, которая сделала "Чебурашку", - другая бы какая-то уже сейчас снимала бы продолжение "Чебурашки" - они не снимают продолжение, они пишут [сценарий]. Пишут очень старательно, пишут долго, и молодцы, что так делают. Но "Чебурашка" в формате короткого метра появится гораздо раньше, чем какое-то продолжение. О продолжении я пока помолчу, надеюсь, что оно будет", - сказал артист.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, ранее стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Чебурашка - персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги "Крокодил Гена и его друзья" и ее продолжений. Широкую известность герой получил после выхода в 1969 году на киностудии "Союзмультфильм" анимационного фильма Романа Качанова "Крокодил Гена". Тогда же впервые появился известный сегодня образ Чебурашки с большими ушами и большими глазами, он был создан при непосредственном участии художника-постановщика фильма Леонида Шварцмана.