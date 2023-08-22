В Чите открылась выставка об участии Романовых в создании железных дорог России

Председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова отметила, что подготовка экспозиции заняла около года

ЧИТА, 22 августа. /ТАСС/. Передвижная стендовая выставка "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского дома Романовых" открылась в краеведческом музее Читы, передает корреспондент ТАСС. Особое внимание на ней уделено Транссибирской магистрали, которая пролегает и через Забайкалье.

"Даже сейчас строительство железной дороги - дело непростое, требующее огромных технических, людских, экономических усилий. А во времена, когда это было значительно сложнее, помыслить о подобном и даже выполнить было подвигом. И этому подвигу посвящена эта выставка - подвигу императорского дома Романовых, подвигу всей нашей страны, нашего народа", - сказал на открытии выставки митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий (Елисеев).

Выставка создана научным коллективом Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории РАН и экспонируется при поддержке компании "РЖД". Председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова отметила, что подготовка выставки заняла около года. На ней можно узнать, как проходило строительство Транссибирской магистрали и как это повлияло на развитие территорий и освоение природных богатств, о грандиозных инженерных и социальных задачах и их успешном решении.

При этом, по ее словам, выставка рассказывает не только о развитии железных дорог, но и о крупных городах, через которые проходит Транссиб. В их числе - Чита. "Чита настолько пронизана духом железной дороги. <…> Недаром одно из красивейших зданий в городе - это железнодорожное управление, - сказала Громова. - Я думаю, что наша выставка будет той толикой помощи, которую мы привнесем, чтобы больше знать свою историю и прочнее, надежнее и созидательнее строить нынешнее и будущее".

После показа в Чите выставка проследует в другие города и поселения Забайкальского края.

Транссиб в Забайкалье

Летом 1891 года Читу посетил цесаревич Николай Романов - будущий император Николай Второй. А спустя четыре года в регионе началось строительство железной дороги. В декабре 1899 года, несмотря на сложный рельеф местности и вечную мерзлоту, два участка Забайкальской железной дороги соединились в 368 км от станции Мысовой близ станции Толбага. А в 1900 году для пассажиров и перевозки грузов открылась железнодорожная станция Чита II.

Протяженность Транссиба на участке Забайкальской железной дороги составляет 2 266,7 км. Магистраль проходит по территории двух регионов: Забайкальского края и Амурской области.