В Липецке на первом в России фестивале фольклорного кино покажут 10 фильмов

"Кинозалип" пройдет 25 августа

ТАСС, 22 августа. Первый в России фестиваль короткометражного фольклорного кино "Кинозалип" пройдет в Липецке, покажут 10 фильмов, сообщается в Telegram-канале администрации Липецка.

"Первый в России фестиваль короткометражного фольклорного кино "Кинозалип" состоится в Липецке. На нем будет представлено 10 короткометражек российских режиссеров, в том числе и липецких. Партнерами мероприятия выступают региональное управление культуры и туризма, а также департамент культуры и туризма Липецка", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет на липецком Городище 25 августа, зрителям представят короткометражки, которые сняли молодые режиссеры в разных регионах России с участием Елены Яковлевой, Розы Хайруллиной, Виты Корниенко и др. Также покажут картины липецких режиссеров - "Последнее воспоминание" Антона Савкина и "Мой Север" Юлии Крыловой.