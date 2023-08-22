22 августа, 12:07

В Липецке на первом в России фестивале фольклорного кино покажут 10 фильмов

"Кинозалип" пройдет 25 августа

ТАСС, 22 августа. Первый в России фестиваль короткометражного фольклорного кино "Кинозалип" пройдет в Липецке, покажут 10 фильмов, сообщается в Telegram-канале администрации Липецка.

"Первый в России фестиваль короткометражного фольклорного кино "Кинозалип" состоится в Липецке. На нем будет представлено 10 короткометражек российских режиссеров, в том числе и липецких. Партнерами мероприятия выступают региональное управление культуры и туризма, а также департамент культуры и туризма Липецка", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет на липецком Городище 25 августа, зрителям представят короткометражки, которые сняли молодые режиссеры в разных регионах России с участием Елены Яковлевой, Розы Хайруллиной, Виты Корниенко и др. Также покажут картины липецких режиссеров - "Последнее воспоминание" Антона Савкина и "Мой Север" Юлии Крыловой. 

Теги:
РоссияЛипецкая область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация