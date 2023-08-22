Организации кинематографии смогут подать заявку на субсидию Минкультуры в электронном виде

Такая возможность появилась на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство культуры России упростило порядок выделения субсидии организациям кинематографии. Теперь подать заявку на господдержку фильмов можно в электронном виде через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Подать заявку на господдержку кинопроектов можно будет через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки при наличии кабинета на "Госуслугах" и электронной подписи. Соответствующий приказ Минкультуры России зарегистрировал Минюст", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, пакет документов на получение субсидии из федерального бюджета на поддержку кинематографии будет подаваться исключительно в электронном виде - через "Госуслуги" и портал предоставления мер финансовой государственной поддержки в разделе "Субсидии и гранты от государства". На сайте Минкультуры также появится соответствующая ссылка, подлинность документов будет подтверждаться электронной подписью.

В случае готовности документов подача заявки может занять 20-30 минут. Срок подачи заявки на киносубсидию составит 30 календарных дней с момента размещения объявления о проведении отбора.

Все проекты пройдут три этапа отбора, включая проверку документации, оценку членами экспертных советов Минкультуры России и защиту проектов - очный питчинг. Каждый из этапов длится не более восьми недель. Имеющие долги перед федеральным бюджетом, включая Минкультуры России и Фондом кино, не смогут принять участие в отборе, добавили в пресс-службе.