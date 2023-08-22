Персонажи "Союзмультфильма" появятся в мобильных играх для дошкольников

В пресс-службе киностудии сообщили, что для реализации проекта разработчик получил грант Института развития интернета

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" и разработчик видеоигр "КБ Продакшн" при поддержке Института развития интернета займутся разработкой обучающих мобильных игр по мотивам мультсериалов "Оранжевая корова", "Енотки", "Умка", "Ну, погоди! Каникулы" и "Простоквашино". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Союзмультфильма".

Речь идет о семи мобильных играх для детей дошкольного возраста. "Они будут основаны на современных мультсериалах киностудии - "Оранжевая корова", "Простоквашино", "Ну, погоди! Каникулы", "Умка", "Енотки". Мобильные игры научат детей основам счета, будут способствовать развитию эрудиции, дадут знания об окружающем мире", - цитируют в "Союзмультфильме" коммерческого директора киностудии Владимира Чибисова.

В пресс-службе также пояснили, что для реализации проекта разработчик получил грант Института развития интернета.