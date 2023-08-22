Филиал Третьяковской галереи в Калининграде оснастят 20 системами безопасности

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, для музея спроектировали сложные инженерные решения, которые позволят подстраивать оборудование под требования различных выставок

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Филиал Третьяковской галереи, строящийся на острове Октябрьский в Калининграде, оснастят 20 системами безопасности, которые обеспечат сохранность экспонатов, включая создание особого микроклимата. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"За сохранность экспонатов в филиале Третьяковской галереи будут отвечать 20 систем безопасности. На сегодняшний день для организации систем безопасности, автоматизации и управления в здании суммарно смонтировано более 250 км кабеля", - говорится в сообщении.

Современная система пожаротушения позволяет в случае экстренной ситуации максимально, как уверяют специалисты, сохранить все экспонаты, так как вода под высоким давлением создает дисперсную пыль, которая не повреждает картины. Система для создания микроклимата предназначена для обеспечения сохранности экспонатов в периоды выставок и во время их хранения. Она должна в круглосуточном режиме с помощью датчиков отслеживать текущую ситуацию по множеству параметров и при необходимости включаться в автоматическом режиме для их поддержания на заданном уровне. Также создана специальная система хранения произведений искусства и специальные помещения для реставрации, что позволит не вывозить картины в Москву.

В системах кондиционирования воздуха будет производиться тепловлажностная обработка воздуха, что необходимого для содержания дорогостоящих экспонатов. Вентиляция предусматривает очистку наружного воздуха, утилизацию теплоты удаляемого воздуха, нагрев воздуха в холодный период до 12°С, бактерицидную обработку. Для музея спроектировали сложные инженерные решения, которые позволят подстраивать оборудование и системы безопасности под требования различных выставок, отмечается в сообщении пресс-службы.

Культурно-образовательный комплекс

В Калининграде на острове Октябрьский строится один из четырех российских культурно-образовательных комплексов. Необходимость их создания во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе инициировал президент Владимир Путин в 2018 году в послании Федеральному собранию, она также закреплена в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Созданные кластеры позволят организовать современное культурное пространство на территории всей страны.

Строительная площадка в Калининграде состоит из восточной и западной частей. В восточной части строительство всех объектов уже завершено. Это образовательная часть комплекса. На западной площадке возводятся здания филиала Третьяковской галереи, Театра оперы и балета (филиал Большого театра), а также Высшей школы театрального и музыкального искусств (филиал Российского государственного института сценических искусств).