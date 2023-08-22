Умер Тото Кутуньо

Ему было 80 лет

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Певец и композитор, ветеран итальянской эстрады Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, он ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда был госпитализирован. Как сообщил агентству менеджер исполнителя Данило Манкузо, "после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже".

Итальянский певец часто бывал и выступал в России, а также в странах бывших республик Советского Союза, где пользовался большой популярностью. Несколько лет назад он сотрудничал с Академическим ансамблем песни и пляски имени А.В. Александрова и выступал с ним вместе на фестивале в Сан-Ремо в 2013 году.

Впервые он приехал в СССР в 1985 году. Он признавался, что "именно в России его как-то особенно любят и всегда очень ждут".

Тото (настоящее имя - Сальваторе) Кутуньо начинал карьеру в 1960-х годах как барабанщик, затем увлекся джазом и игрой на фортепиано, начал писать песни. Основал коллектив Albatros, после распада группы выступал сольно. 15 раз участвовал в фестивале Сан-Ремо, в том числе с песней L'italiano (она же Lasciate Mi Cantare), которая стала его визитной карточкой (написана для Адриано Челентано, но тот отказался ее исполнять).

На счету маэстро около 20 альбомов. Он написал более 300 песен, многие из них вошли в репертуар Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и других исполнителей.