В Кенозерском нацпарке открыли Центр памяти об исчезнувших деревнях

В нем создали несколько арт-объектов, например, макет ветряной мельницы

ВЕРШИНИНО /Архангельская область/, 22 августа. /ТАСС/. Центр памяти об исчезнувших деревнях открыли на Медвежьем острове в Кенозерском национальном парке. Он посвящен двум деревням на острове Медвежье и Мамоново, и деревне Матерой, которая находилась на побережье, рассказала ТАСС главный хранитель музейных фондов парка Анна Анциферова.

"Мы давно мечтали о том, чтобы зафиксировать память места. Мы сейчас смотрим на современное озеро и видим, что по берегам и на островах вырос лес. А еще полвека назад были совершенно иные ландшафты, культурные ландшафты, леса не было, везде были деревни, везде пасли скот, везде пахали, везде косили, и нам хочется, чтобы и местные жители, и посетители национального парка понимали и представляли, какой была здесь жизнь 50 и 100 лет назад", - сказала она.

Медвежье и Мамоново существовали на островах по крайней мере с середины XVII века, Матерая появилась в середине XIX века, когда часть островитян из Мамоново переселилась на материк. Деревни покинули в 1960-е годы, и лишь в Мамоново до 1978 года оставались жить Николай Филиппович и Клавдия Ефимовна Ножкины. Часть экспозиции основана на воспоминаниях их дочери Пелагеи.

На Медвежьем и в Матерой сохранились деревянные часовни, а из Мамоново в 1972 году Ильинскую часовню перевезли в музей-заповедник "Малые Корелы" под Архангельском. "Это была огромная трагедия для островитян, для Николая Филипповича, для его супруги, и в принципе, для всех кенозер, потому что вот именно в Ильинской часовне в XX веке молитва не замолкала ни на один день в единственной. Другие часовни Кенозерья были закрыты или превращены в зернохранилища, их использовали по другому назначению", - пояснила собеседница агентства.

Арт-объекты и обелиск памяти

В Центре памяти создали несколько арт-объектов. Макет ветряной мельницы создали по фотографиям 1948 года. На трех стенах мельницы разместили информацию про каждую из деревень: ее история, сохранившиеся фотографии, схема расположения. Обелиск "Бессмертный полк" создан в виде типичной кенозерской лодки с парусом. На парусе с одной стороны рассказано о солдатах, которые ушли из этих населенных пунктов на войны в XVIII-XIX столетиях. Как отметила Анциферова, несмотря на то, что населенные пункты были небольшие, даже в рекруты отсюда забирали довольно много мужчин. Вторая сторона паруса посвящена Первой мировой и Великой Отечественной войнам. Именно вторая стала главной причиной исчезновения этих трех кенозерских деревень, так как мужчины ушли на войну, а с фронта живыми вернулись не все.

После войны молодежь из деревень подалась в город и постепенно стала забирать к себе стариков. Еще один арт-объект - Сундук - символизирует отъезд. В сундуки складывали памятные вещи, а затем на санках увозили их по льду Кенозера. Над проектом работали около 30 человек, сотрудникам парка удалось, в том числе, найти родственников тех, кто раньше жил в этих деревнях.

О парке

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Его территория представляет собой природный и историко-культурный комплекс. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.