В центре дизайна Artplay 27 августа пройдет День современного искусства

В рамках мероприятия состоятся мастер-классы, лекции и выставка

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Московская школа современного искусства (MSCA) и Британская Высшая школа дизайна (BHSAD) проведут День современного искусства в Москве на территории центра дизайна Artplay в последнее воскресенье лета, 27 августа. Об этом журналистам сообщили в пресс-cлужбе MSCA.

"Фестиваль Contemporary Art Day - это возможность соприкоснуться с миром современного искусства. Выставка, мастер-классы, лекции от лидеров арт-среды - все это отличный вариант познавательно провести последний выходной лета. Вы сможете познакомиться с профессионалами арт-индустрии, пережить уникальные эмоции, попробовать себя в совершенно разных ролях: художника, арт-эдвайзера, галериста", - рассказал директор MSCA Михаил Левин, слова которого приводятся в сообщении.

Contemporary Art Day откроет лекция искусствоведа, создательницы проекта YaAndArt Екатерины Андреевой о коллаборациях поп-культуры и искусства.

Также состоится дискуссия о ценообразовании в современном искусстве, модератором которой выступит Михаил Левин. На лекции-беседе "Хоррор, наука и искусство в музее: есть ли выход из "темной комнаты"?" художницы Дарья Азбиль и Елена Бузуева расскажут о том, как мистицизм и хоррор отражаются в искусстве, как влияют на это научные открытия и чем грозит вмешательство искусственного интеллекта в процесс.

На дискуссии "Современное искусство: учиться или не учиться?" профессионалы арт-индустрии обсудят влияние образования на работу в этой сфере.

Гости также смогут пройти мастер-классы по объемному рисунку в VR и по аналоговой фотопечати - цианотипии, фотограмме. Помимо этого, участникам предложат соревнование-квиз "Лучшее предложение" от создателя первой в России настольной игры об арт-бизнесе "Главный экспонат" Натальи Томашевской. На фестивале будет представлена инсталляция творческого объединения SHANA "(Не)прощальные гастроли".