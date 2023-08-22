Коллекция почтовых карточек с Зорге и Эйтингоном выйдет до конца 2023 года

Она станет основой для квест-турнира о разведчиках

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Коллекцию почтовых карточек о 20 разведчиках, куда войдут, в том числе, Рихард Зорге, Наум Эйтингон и Николай Кузнецов, выпустят в России до конца 2023 года, сообщил ТАСС один из авторов проекта "Великие русские разведчики. Под призмой филатуризма" Валерий Сушков.

"Совместно с общественным деятелем и журналистом из Москвы Валерием Нипадистовым мы запускаем проект "Великие русские разведчики. Под призмой филатуризма", и до конца этого года мы намерены издать коллекцию почтовых карточек о самых ярких разведчиках. Всего в нее войдут 20 деятелей внешней разведки XX века. Среди них будут такие известные личности, как Рихард Зорге, Наум Эйтингон, Николай Кузнецов, Иосиф Григулевич, Иван Агаянц, Павел Фитин, Павел Судоплатов и другие", - сказал Сушков.

По его словам, коллекция станет основой будущего квест-турнира для школьников о выдающихся разведчиках. "Создание коллекции почтовых карточек, а затем и маршрута предполагает знакомство школьников с жизнью и деятельностью того или иного выдающегося разведчика. Участие в этих проектах поможет подрастающему поколению глубже и яснее изучить историю нашей Родины, опираясь на факты их героической биографии", - пояснил руководитель проекта.

Сушков подчеркнул, что задачей проекта является сквозь призму филатуризма показать вклад выдающихся разведчиков в безопасность России. "Русские разведчики в новейшей истории нашей страны продолжают славные традиции своих предшественников. В истории отечественной военной разведки есть немало блестяще проведенных специальных операций и героических имен, о 20 из которых можно будет узнать в новой коллекции", - резюмировал собеседник агентства.

Автор проекта Валерий Сушков - исследователь-путешественник, историк почты, документалист, режиссер, обладатель географического Оскара "Хрустальный компас - 2021", член Русского географического общества и Союза журналистов России.