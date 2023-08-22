В Сухуме к 15-летию признания РФ Абхазии прошел концерт Московского театра танца "Гжель"

В программу концерта, в частности, вошли хореографические композиции "Зимушка", "Павлово-Посадские узоры", "Костромская скань" и "Камаринская"

СУХУМ, 22 августа. /ТАСС/. Московский государственный академический театр танца "Гжель" выступил во вторник в Абхазской государственной филармонии в честь 15-летия признания Россией независимости Абхазии, передает корреспондент ТАСС.

"Концерт состоялся в рамках обменных культурных мероприятий "Россия - Абхазия" и был организован министерствами культуры Абхазии и России при поддержке Росконцерта и Департамента внешнеэкономических международных связей г. Москвы и Департамента культуры г. Москвы", - пояснили ТАСС в абхазском минкульте.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин огласил приветствие министра культуры России Ольги Любимовой. "Искренне рада приветствовать вас на торжественном концерте в рамках обменных культурных мероприятий России и Абхазии. Традиция проведения масштабных праздников национальной культуры - важнейший и значимый элемент российско-абхазского культурного сотрудничества. Для нас особенно важно, что сегодняшний концерт проходит в преддверии юбилейных торжеств Республики Абхазия - 15-летия международного признания независимости", - говорится в приветствии Любимовой.

По ее словам, на сцене Абхазской государственной филармонии имени Р. Гумба выступает Московский государственный академический театр танца "Гжель", который "бережно хранит традиции русской народной хореографии, своим творчеством отсылая к произведениям мастеров знаменитых художественных промыслов". "Его выступления всегда становятся настоящим праздником и успели полюбиться зрителям в самых разных уголках мира. Сердечно благодарю Министерство культуры Республики Абхазия за теплый прием российской делегации и всеобъемлющее содействие в организации обменных культурных мероприятий России и Абхазии", - отметила министр культуры.

В программе концерта хореографические композиции "Зимушка", "Павлово-Посадские узоры", "Костромская скань", "Камаринская", "Сирень", "Палех", "Танец русских цыган", матросский танец "Яблочко" и другие.

"Гжель" был основан известным хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов - Гжель.

О признании

Россия первой признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года и установила с ней дипломатические отношения. В том же году в сентябре ее примеру последовала Никарагуа, через год - Венесуэла и в разные годы Науру, Тувалу, Вануату и в мае 2018 года - Сирия.

Непосредственно в день признания независимости Абхазии - 26 августа в Сухуме открывается XXI Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает". В этот день на открытой сцене перед Абхазским государственным драмтеатром состоится концертное исполнение оперы "Тоска" Джакомо Пуччини. Вечер завершится праздничным фейерверком.