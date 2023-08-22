В Губкинском на Ямале откроют арт-резиденцию с выставочным залом и студией звукозаписи

Ее площадь составит около 2 тыс. кв. м

ТАСС, 22 августа. Еще одну арт-резиденцию построят в Ямало-Ненецком автономном округе, в Губкинском создадут молодежное пространство с мастерскими, студией звукозаписи, выставочными залом и пространством под кинопоказы и театральные постановки. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам соответствующего заявления губернатора Дмитрия Артюхова во время ежегодной автомобильной поездки по округу.

"Площадь будущей арт-резиденции - порядка 2 тыс. кв. м. Она объединит представителей нескольких творческих направлений. Планируется, что объект будет включать в себя дизайнерскую, художественные и театральные мастерские, молодежное кафе, выставочный зал, студию звукозаписи, медиастудию, коворкинг, хореографический зал. Также будет создано трансформируемое пространство для организации кинопоказов и театральных постановок, зона для проведения и организации выступлений, лекций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что более детальную концепцию по функциональному наполнению арт-резиденции проработают совместно с представителями различных молодежных сообществ во время креативной сессии.

Среди других новых пространств для молодежи в Губкинском - крытый роллер-парк площадью более 800 кв. м и картинг-трасса в новом корпусе центра "Современник".

Ямал - один из лидеров по созданию молодежных пространств в стране. В 2021 году в Салехарде открылась одна из первых в России арт-резиденций, сеть которых была заложена на форуме "Таврида", со свободным творческим пространством, медиастудией и молодежном театром со зрительным залом, сценой и гримерной. По поручению главы региона создается сеть молодежных арт-резиденций.