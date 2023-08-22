Для участка Большой Калужской тропы создадут военно-исторический аудиогид

Его планируют запустить в мае 2024 года

КАЛУГА, 22 августа. /ТАСС/. Аудиогид по достопримечательностям, в том числе военно-историческим местам Великой Отечественной войны, национальному парку "Угра", включая территории Угра-Фронт, создадут в Калужской области. Он записывается в рамках реализации проекта по созданию образовательного веб-приложения "Живые уроки истории и культуры" на одном из участков Большой Калужской тропы, сообщила ТАСС руководитель агентства по развитию областного туризма Дарья Чахова.

"Проект веб-приложения реализуется при поддержке Президентского фонда Культурных инициатив, грант составляет 1,078 млн рублей. Аудиогид будет знакомить посетителей Большой Калужской тропы с историей мест Угра-Фронт, Русиновский берег, Павловский плацдарм", - рассказала она.

Гид планируют запустить в мае 2024 года. Он дополнит информационное сопровождение для туристов и посетителей парка, позволит получить экскурсионное сопровождение в любое время и не подстраивать свое посещение тропы под определенные дни и часы работы экскурсоводов.

В октябре 1941 года река Угра оказалась в зоне немецко-фашистской оккупации, правый берег был оптимальной оборонительной позицией для врага. В период боев под Москвой гитлеровцы оборудовали укрепленный рубеж "Угра-фронт", который протянулся на 55 км западнее Юхнова. "Русиновский берег" - военно-мемориальная тропа, проложенная порядка 10 лет назад вдоль передовых позиций немецкой оборонительной линии "Угра-фронт". В апреле 1942 года на этом рубеже закончилась Московская битва. Военно-мемориальная тропа "Павловский плацдарм" - сеть оборонительных траншей с укрытиями и огневыми позициями. Часть сооружений восстановлена в первоначальном виде.