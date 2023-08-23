Театр на Таганке покажет премьеру спектакля "Три плюс три"

В основе постановки - комедия Алексея Арбузова "Шестеро любимых"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Премьера спектакля "Три плюс три" режиссера Александра Пронькина по комедии Алексея Арбузова "Шестеро любимых" состоится 23 августа на сцене на Факельном Театра на Таганке, сообщила пресс-служба театра.

"Это полностью текст оригинальный - и первая сцена, и другие. Это полностью Арбузов. Все ремарки тоже арбузовские", - рассказал режиссер и добавил, что хотел взять пьесу, которую ставили крайне редко.

Пронькин отметил, что создатели спектакля пересмотрели много фильмов, стараясь понять манеру актерской игры в 20-30-х годах ХХ века. "Мы хотели поймать эту манеру и понять, почему она такой была. Это же тоже какая-то историческая данность, абсолютно театральная манера даже в кино. Вот, собственно, мы с ней и работали. Это как маска персонажа фильмов 1930-х. Хотелось сделать аскетичный театр, в котором это существование могло бы работать", - пояснил режиссер.

По его словам, спектакль выполнен в жанре так называемой "советской комедии дель арте". На театральной сцене выстроена трибуна, поднимаясь на которую артисты перевоплощаются в своих персонажей - трактористов, бригадиров, начальников политотделов. В остальное время они практически всегда находятся возле трибуны, сопереживая своим коллегам.

Об актерах

В спектакле играют Евгения Стегний, Анна Куклина, Алексей Финаев-Николотов, Максим Трофимчук, Владислав Неронов, Анастасия Захарова.

"По-новому сыграли, перевернули, трансформировались резко все, - рассказала Захарова, которая исполняет роль Саввишны. - Сидим все напротив друг друга и ловим постоянно взгляды. Здесь мы все видим друг друга очень хорошо, и в этом есть ансамбль всего нашего спектакля, каждый друг за друга. Участвуешь, можно сказать, в сцене других ребят, вместе с ним проживаешь. Постоянно находишься в этой истории".

Финаев-Николотов, который играет Степана Гайдара, признался, что с большой симпатией относится к истории и героям. "Когда была первая читка, когда прочитали вместе - до слез это было. Над пьесой этой можно как бы подшутить, что наивная, из далекого советского прошлого, но она очень теплая, открытая. В это погрузиться - по-моему здорово", - сказал актер.

Вместе с режиссером над спектаклем работали художник Михаил Заиканов, хореограф Дамир Сайранов, художник по костюмам Екатерина Новак, художник по свету Елена Ереклинцева. Музыкальным руководителем стал Максим Трофимчук.

Это третья постановка, которая вошла в репертуар театра из режиссерской лаборатории проекта "Ликбез".