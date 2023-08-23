Абдразаков заявил, что "Каспийские сезоны" объединяют страны Прикаспия языком музыки

Фестиваль классического искусства открылся в Астраханском кремле

АСТРАХАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны", который открылся в Астраханском кремле, служит объединяющим началом для сплочения стран Прикаспия посредством языка музыки. Об этом сообщил журналистам оперный певец, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков после завершения гала-концерта, открывшего фестиваль.

"Музыка не имеет границ, мы говорим на одном языке - на языке музыки. И мне кажется, то, что сегодня на сцене были артисты из разных стран, из разных государств и мы говорили на одном языке, очень здорово и очень приятно", - сказал Абдразаков.

Он отметил, что в Астрахани он выступает впервые, а последний раз был в Астраханском кремле ровно 40 лет назад, еще ребенком, когда приезжал сюда к родственникам.

В концерте, помимо Абдразакова, приняли участие народный артист Азербайджана Эльчин Азизов, заслуженная артистка Туркменистана Лейли Окдирова, иранский композитор и музыкант Мехди Хоссейни, заслуженный деятель Казахстана, солист театра "Астана опера" Нурлан Бекмухамбетов, солистка Мариинского театра Ольга Пудова. В исполнении Симфонического оркестра Прикаспийских государств под управлением главного дирижера Михаила Голикова прозвучали произведения российских и зарубежных авторов.

Видеообращение к участникам фестиваля направила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, которая отметила, что грандиозный праздник музыки вновь собрал в Астрахани выдающихся исполнителей из России и других стран Каспийской пятерки.

О фестивале "Каспийские сезоны"

В рамках фестиваля в Астраханской филармонии 24 августа пройдет первый форум композиторов стран Прикаспия, с 25 по 28 августа состоятся дни Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. 29 августа в Театре оперы и балета на одной сцене с народным артистом России, пианистом Денисом Мацуевым выступят юные победители престижных международных конкурсов. 2 и 3 сентября в Астраханском кремле пройдет премьера оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин". Завершит программу фестиваля 6 сентября концерт с участием примы-балерины Большого театра, народной артистки РФ Светланы Захаровой. Активным участником большинства мероприятий "Каспийских сезонов" станет симфонический оркестр Прикаспийских государств в составе которого около 70 музыкантов стран Прикаспия.