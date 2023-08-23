На Урале пройдут музыкальный марафон и карнавал на воде

Мероприятия состоятся на закрытии фестиваля "Лето на заводе"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Музыкальный марафон, гастроли екатеринбургского "Коляда-театра", а также карнавал на воде пройдут на закрытии фестиваля "Лето на заводе" 26-27 августа в креативном кластере на территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Тема карнавала в 2023 году - "Путеводная мечта". Гостям предлагают вспомнить, кем они мечтали быть в детстве. Кто-то хотел стать летчиком, а кто-то - пожарным или балериной. В карнавале может принять участие каждый, а вот на воду нужно будет выйти в костюме. В случае отсутствия можно воспользоваться услугами костюмерной, которая будет работать с 12:00 и до 20:00 на заводе. Здесь гости смогут арендовать или своими руками изготовить маски, костюмы, транспаранты", - сообщили организаторы.

Музыкальный марафон пройдет 26 августа, а на следующий день "Коляда-театр" представит детский спектакль "Пузырь, соломинка и лапоть". Руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Николай Коляда проведет творческую встречу и презентует свой новый сборник рассказов "Ты не печалься". Также состоится бесплатное перформанс-шествие "Недра", а основатель проекта Ян Кожан проведет шоу-экскурсию об истории завода внутри мартеновского цеха.

Кроме того, на закрытии фестиваля пройдут выступления цирка из Заречного и уличного театра из Челябинска.

Проект "Лето на заводе" реализуется четвертый год, он вошел в число победителей конкурса "100 городов" Агентства стратегических инициатив. Основная цель, которую ставила перед собой команда, - показать, что в старинных цехах можно создавать креативный кластер. С 2020 по 2022 годы кластер работал только в летний период. За лето 2022 года его посетили свыше 100 тыс. человек.