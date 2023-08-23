Фестиваль российского кино пройдет 25-27 августа в Варанаси

На мероприятии покажут картины "Чук и Гек. Большое приключение", "Я на перемотке", "Грозный папа", "Родители строгого режима" и анимационный фильм "Бука. Мое любимое чудище"

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Россия представит пять фильмов на третьем фестивале российского кино в Индии под названием Russian Film Festival, который пройдет в индийском городе Варанаси с 25 по 27 августа. Как сообщил корреспонденту ТАСС исполнительный продюсер фестиваля Алексей Говорухин, все кинокартины предназначены для семейного просмотра.

"Традиционно мы привезли в Индию фильмы, предназначенные для семейного просмотра, которые рассчитаны на широкую аудиторию. На этот раз на фестивале в Варанаси мы покажем пять кинокартин. Это ленты, выпущенные уже после пандемии коронавирусной инфекции в последние год-два", - рассказал Говорухин.

Он отметил, что Россия представляет "Чук и Гек. Большое приключение" (2022, режиссер Александр Котт), анимационный фильм "Бука. Мое любимое чудище" (2022, режиссеры Виктор Глухушин и Максим Волков), "Я на перемотке" (2022, режиссер Никита Владимиров), "Грозный папа" (2022, режиссер Карен Оганесян), "Родители строгого режима" (2022, режиссер Никита Владимиров).

"Наша главная задача не в том, чтобы удивить или шокировать индийского зрителя какими-то спецэффектами или скандальными сценами. Мы хотим представить российское кино в его лучших проявлениях. Нам важно, чтобы индийский зритель познакомился с нашим бэкграундом, лучше узнал Россию. И еще отмечу, что те фильмы, которые мы представляем в Варанаси, это добрые фильмы", - отметил собеседник агентства.

Фестиваль приурочен к саммиту Большой двадцатки (G20), который состоится в Нью-Дели в начале сентября, и к встрече министров культуры объединения, которая пройдет в Варанаси 26 августа. "Мы рассчитываем, что наш фестиваль посетит первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин, который прибывает на встречу. Приглашены и индийские гости", - добавил Говорухин.

Какие фильмы покажут на фестивале

Собеседник агентства указал, что при отборе кинолент для фестиваля учитывались и традиции южноазиатской республики. "При отборе фильмов для Индии мы всегда трепетно относимся к ее культуре и традициям и учитываем восприятие местной публики. Мы также отдаем себе отчет, что Варанаси, где пройдет фестиваль, - это сакральный город для последователей индуизма", - сказал Говорухин.

Он добавил, что в России есть и фестивальные фильмы, ленты драматичные, критикующие российскую действительность.

"И их тоже можно было бы показать. Но цель нашего фестиваля в Варанаси - это диалог, мы хотим вызвать индийскую публику на позитивное обсуждение и поэтому привезли ленты для самой широкой аудитории - детской, молодежной, взрослой", - отметил исполнительный продюсер фестиваля.

Говорухин подчеркнул, что российское кино должно активнее проникать на индийские экраны. "Мы бы хотели, чтобы показы российских фильмов в Индии проходили как можно чаще. Нам очень важно, чтобы российское кино регулярно смотрел индийский зритель. Ведь проблема не в том, что нет фильмов, которые мы можем показывать в Индии, а в том, что продюсеры, прокатчики не прикладывают достаточно усилий для продвижения наших лент на индийские экраны", - сказал собеседник агентства.

Священный город

Варанаси имеет статус священного города для индусов. По легенде, он был основан Шивой - одним из трех верховных богов индуизма. Сакральным это место считается и для последователей буддизма: рядом с этим городом расположена ступа, построенная на месте, где с первой проповедью обратился к людям Будда. Город посещают ежегодно миллионы верующих, поскольку паломничество в Варанаси имеет важное значение для религиозной практики. Здесь же находятся многочисленные спуски к воде, где сжигают умерших, - считается, что погружение в воду пепла покойного в этом городе обеспечивает лучшее перерождение.