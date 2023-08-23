Был легендой Сан-Ремо и пел с хором Красной армии: как Тото Кутуньо стал мировой звездой

У Тото Кутуньо не было музыкального образования, но это не помешало ему стать одним из идолов эстрады второй половины XX века. Песни его авторства стали визитной карточкой таких исполнителей, как Джо Дассен и Далида, а его хиту L’Italiano, даже не зная итальянского, уже десятки лет с чувством подпевают поклонники по всему миру. На первый взгляд, путь Кутуньо напоминает сказку: выросший в небольшом итальянском городе парень сам научился играть на разных инструментах, внезапно познакомился с известным продюсером и стал звездой. Как артисту удалось удержаться на вершине и с какими трудностями он сталкивался, рассказываем в нашем материале.

Полное имя Кутуньо — Сальваторе, но близкие звали его Тото, так впоследствии и возник псевдоним. Будущий музыкант родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново, однако практически все свое детство провел на побережье Лигурийского моря, в Специи. Его отец Доменико служил военным моряком, а параллельно играл на трубе в любительском ансамбле. Вскоре благодаря ему в музыку влюбился и Сальваторе: в 10 лет он присоединился к коллективу отца в качестве барабанщика.

Со временем подросток сам освоил аккордеон и даже занял третье место на региональном конкурсе, а еще научился играть на гитаре. Родители поощряли любовь Тото к искусству, но хотели, чтобы он получил более земную профессию. По их совету после школы юноша пошел учиться на бухгалтера, правда, во время учебы всерьез увлекся джазовой музыкой, начал играть на саксофоне и фортепиано.

Когда Сальваторе было 19, он познакомился с джазменом Гуидо Манузарди и вместе с его коллективом G-Unit отправился в полугодовое турне по Финляндии. Вернувшись с гастролей, молодой человек был так воодушевлен, что решил окончательно связать свою жизнь с музыкой — отсутствие профильного образования его не останавливало. Он создал группу Toto & I Tati: музыканты выступали на дискотеках, в барах и ночных клубах, перепевали хиты эстрады, а еще исполняли песни, написанные самим Тото.

В 1975 году Кутуньо переименовал коллектив в Albatros и познакомился с итальянским поэтом Вито Паллавичини. Они начали сотрудничать и создали несколько композиций: одну из них, Africa, в том же году услышал Жак Пле, продюсер певца Джо Дассена. Вскоре на ее мелодию написали новый текст на французском языке — песня получила название L’ete indien, моментально стала хитом, визитной карточкой Джо Дассена и прославила Кутуньо как композитора. Он подружился с певцом и сочинил для него еще несколько шлягеров, в том числе знаменитые Et si tu n’existais pas и Salut, популярные до сих пор далеко за пределами Европы.

К молодому итальянскому композитору начали обращаться и другие звезды. В 1970-х он сотрудничал с Мирей Матье и вместе с Вито Паллавичини создал для нее песню Ciao, bambino, sorry; для Далиды была написана композиция Monday tuesday, для Мишеля Сарду — En chantant. Мелодии Кутуньо стали исполнять оркестры Поля Мориа и Джеймса Ласта. С некоторыми из исполнителей Тото Кутуньо работал на протяжении многих лет, но, пожалуй, одним из наиболее ярких стал их тандем с Адриано Челентано. Артисты тесно дружили, за свою карьеру Кутуньо сочинил для Челентано 13 песен, в том числе хит Soli. Певец мог исполнить еще один легендарный трек — L’Italiano, но отказался от него: он объяснил это тем, что не хочет петь про то, что он настоящий итальянец, поскольку все и так это знают. Тогда композитор решил сам выступить с этой песней. И не прогадал.

Объединивший страны

L’italiano — наверное, самая известная и любимая композиция Тото Кутуньо. В интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera певец рассказывал, как он ее написал: "Мы были в Канаде, в Торонто. В тот вечер я выступал в театре перед 3 500 людьми и помню, в какой-то момент я понял, что все эти 7 тыс. глаз, которые смотрели на меня, были итальянскими глазами. Я подумал: я напишу песню для этих людей". Шлягер был написан в ресторане "Мама Роза", "куда мы всегда ходили обедать, потому что у хозяина были две прекрасные дочери. У нас были с собой гитары, и мы начали петь. В какой-то момент я попросил листок бумаги и написал ля минор — ре минор, а затем остальное. Поэтому я позвонил Попи Минеллоно и сказал ему: "Напиши мне текст этой песни, я бы хотел назвать ее "С этими итальянскими глазами".

Тото Кутуньо (в центре) во время награждения на фестивале в Сан-Ремо, 1980 год © Egizio Fabbrici/ Mondadori via Getty Images

В 1983 году Тото Кутуньо исполнил L’Italiano на фестивале в Сан-Ремо — одном из самых известных в мире вокальных конкурсов. Для Кутуньо участие в нем не было дебютом: еще вместе с Albatros он с успехом выступал и в 1976-м (третье место), и в 1977-м (несмотря на пятое место в общем зачете, сразу после фестиваля группа распалась). В 1980-м Кутуньо даже выиграл конкурс в Сан-Ремо с песней Solo noi, однако настоящий триумф пришел к нему именно благодаря композиции L’Italiano. Официально Тото Кутуньо занял пятое место, но по результатам народного голосования Totip, которое прошло сразу после завершения фестиваля, артист стал победителем. Песня L’Italiano в миг стала популярной — она возглавляла европейские хит-парады на протяжении нескольких недель, разошлась миллионами копий среди поклонников, со временем были записаны каверы на финском, португальском, французском и других языках.

Музыка — это мистерия, это некая магия. Песню можно сравнить с каплей масла, которая пятном расходится по воде в разные стороны, и почему она становится популярной — нельзя предугадать Тото Кутуньо

На самом деле Тото Кутуньо можно назвать ветераном фестиваля в Сан-Ремо — он участвовал в конкурсе 15 раз. При этом выиграл лишь однажды, в 1980-м. Впрочем, некоторые выступления принесли ему гораздо больше, чем просто награду: например, всенародную любовь на долгие годы. В 1984-м Кутуньо занял второе место с песней Serenata, запись с ним 1 мая 1984 года впервые показали на советском телевидении в Первомайском праздничном концерте — именно с этого момента артист и обрел популярность в нашей стране. Уже в конце 1985-го он приехал в СССР с концертами в Москве и Ленинграде, которые посетили около полумиллиона зрителей. С тех пор с Россией певца связывали очень теплые отношения: он много раз бывал здесь на гастролях, в 1986-м снялся в "Голубом огоньке", в нулевых был членом жюри конкурса "Новая волна" и гостем передачи "Вечерний Ургант", в 2006-м и в 2011-м выступал в Кремле, а в 2013-м и вовсе вывез Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в Сан-Ремо — на открытии фестиваля они вместе исполняли хит L’Italiano и песню "Подмосковные вечера". "В знак любви к России", — признавался артист. В последний раз Кутуньо посетил нашу страну в 2019 году.

Символ итальянской эстрады

Еще один громкий прорыв Тото Кутуньо совершил в 1990-м: в Загребе он участвовал в "Евровидении" с песней Insieme:1992, посвященной единству европейцев после падения Берлинской стены. Выступление сделало его вторым итальянцем, выигравшим в этом международном конкурсе. Причем его появление на "Евровидении" было скорее удачным стечением обстоятельств — изначально представлять Италию должна была рок-группа Pooh, победившая накануне на фестивале в Сан-Ремо. Но музыканты отказались от поездки, и вместо них был отправлен Кутуньо. В этот же год английскую версию песни Тото Кутуньо Gli amori — Good love gone bad исполнил американский певец Рэй Чарльз, легенда мировой музыки. Это сотрудничество композитор называл одним из самых захватывающих в своей карьере.

В 1990-х Тото Кутуньо был одним из самых успешных шоуменов — он гастролировал по миру, работал ведущим на итальянском телевидении, продолжал писать песни для звезд, среди них была популярная группа Ricchi & Poveri. А еще в 1990-м Кутуньо стал отцом, правда, его ребенок появился на свет в результате внебрачной связи. Тото женился еще в 1971 году — с его супругой Карлой у него были хорошие отношения (их брак продлился более 50 лет), но завести детей паре не удавалось из-за проблем со здоровьем. "Карла могла выгнать меня из дома, но не сделала этого. Наоборот, первое, что она мне сказала, это признать моего сына и дать ему мою фамилию. Нико Кутуньо сейчас 28 лет, он имеет высшее экономическое образование и является одним из тех многих хороших итальянских парней, на которых должна ориентироваться наша страна", — рассказывал артист в интервью Corriere Della Sera в 2018 году.

В 2007 году у певца обнаружили онкологию. Перенеся операцию и курс химиотерапии, он вернулся на сцену и продолжал выступать на протяжении еще многих лет. В 2010-х Кутуньо вновь пел в Сан-Ремо, выезжал с гастролями за границу, в качестве члена жюри участвовал в итальянских музыкальных шоу, занимался благотворительностью.

© YouTube / Дискотека 80-х

По словам менеджера певца Данило Манкузо, в последние месяцы состояние Кутуньо ухудшилось. Накануне смерти он был госпитализирован в миланскую больницу "Сан-Раффаэле". После себя маэстро оставил около 20 альбомов и более 300 песен, некоторые из них навсегда останутся любимыми в сердцах людей по всему миру.

Дарья Шаталова