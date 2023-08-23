The Rolling Stones анонсировали релиз нового альбома под видом рекламы стекольной компании

В рекламе содержится информация о том, что "новый офис стекольной компании" откроется в сентябре на Мэйр-стрит, сообщила газета The Times

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Британская группа The Rolling Stones анонсировала выпуск своего нового альбома в сентябре под видом рекламы вымышленной стекольной компании Hackney Diamonds в местной газете лондонского района Хакни - Hackney Gazette. Об этом сообщила газета The Times.

"Наша дружелюбная команда обещает вам "Satisfaction" (название композиции группы - прим. ТАСС). Мы починим ваши разбитые окна, если вы скажете "Gimme Shelter" (также название песни - прим. ТАСС)", - приводит издание выдержку из объявления.

В рекламе содержится информация о том, что "новый офис стекольной компании" откроется в сентябре на Мэйр-стрит, а также указан номер, по которому клиенты могут узнать стоимость услуг. Если позвонить по номеру, то автоответчик сообщит дату открытия и адрес офиса, а также продиктует ссылку на сайт, уточняет газета.

В рекламном объявлении можно найти и другие детали, связанные с рок-группой. В частности, указанная дата открытия вымышленной компании - 1962 год - совпадает с датой основания группы The Rolling Stones. Как отмечает The Times, в альбоме появятся новые композиции, а также песни, записанные при участии Пола Маккартни и Элтона Джона.

The Rolling Stones считаются одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. 21 композиция группы входила в первую десятку британских хит-парадов, а 8 песен поднимались на их вершину. За более чем полувековую карьеру музыканты выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись в мире тиражом свыше 250 млн экземпляров. Последний студийный альбом Blue & Lonesome вышел в декабре 2016 года.