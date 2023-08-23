Театр Маяковского выпустил энциклопедию к столетнему юбилею

В ней он собрал информацию о знаковых постановках труппы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Театр имени Маяковского к своему столетию выпустил энциклопедию, в которой собрал информацию о знаковых постановках труппы. Об этом сообщила на сборе труппы директор театра Екатерина Лапшина.

"Я очень счастлива представить наконец-то Энциклопедию Театра им. Маяковского, выпущенную к нашему столетию", - сказала директор.

По ее словам, работа над этой книгой длилась два года. Художником издания выступил Андрей Бондаренко, редактором - Мария Мельниченко.

Как сообщили в пресс-службе театра, традиция выпускать книгу к юбилейному году была заложена в 1932 году. Тогда к десятилетнему юбилею вышел первый сборник статей о Театре Революции. Потом были другие издания. За 100 лет в театре выпустили более 360 спектаклей.