HBO Max анонсировал третий сезон продолжения "Секса в большом городе"

Последняя серия "И просто так" была показана в начале февраля 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Стриминговый сервис HBO Max продлил сериал "И просто так", являющийся продолжением "Секса в большом городе", на третий сезон. Об этом сообщил портал Deadline.

"Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, куда третий сезон приведет наших любимых жителей Нью-Йорка. <...> Мы очень рады провести больше времени во вселенной "Секса в большом городе", рассказывая новые истории о жизни этих <...> персонажей, которых играют замечательные актеры. "И просто так", третий сезон", - приводит портал выдержку из заявления стримингового сервиса.

Премьера первого сезона продолжения культового сериала "Секс в большом городе" состоялась в декабре 2021 года, последняя серия была показана в начале февраля 2022 года.

"Секс в большом городе" начал выходить в 1998 году на кабельном канале HBO, всего было снято шесть сезонов. Сериал основан на одноименном романе Кэндес Бушнелл. Действие многосерийной комедийной драмы о четырех подругах, независимых женщинах, разворачивается в Нью-Йорке. В телесериале поднимаются различные социальные темы: феминизма, роли женщины в современном обществе и любви.