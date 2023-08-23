Спиваков и "Виртуозы Москвы" откроют концертный сезон Дома музыки 15 сентября

Государственный камерный оркестр исполнит произведения Моцарта и Гайдна

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова исполнит произведения композиторов Моцарта и Гайдна на открытии XXI концертного сезона Московского международного Дома музыки (ММДМ) 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ММДМ.

"Открытие нового концертного сезона состоится в Светлановском зале ММДМ 15 сентября 2023 года. Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова исполнит произведения Моцарта и Гайдна, - говорится в сообщении. - В концерте примут участие юные артисты, лауреаты международных конкурсов - виолончелистка Полина Тхай и пианист Даниил Абросимов".

Как рассказали в пресс-службе, в этот вечер в первом отделении публика услышит музыку Моцарта в исполнении Абросимова. Он сыграет сольную партию в Концерте № 23 для фортепиано с оркестром, а во втором отделении Тхай исполнит Концерт № 1 для виолончели Гайдна. В завершение вечера для гостей прозвучит "Прощальная" симфония Гайдна.

Отмечается, что этот концерт также даст старт юбилейному 45-у сезону коллектива "Виртуозы Москвы". По словам Спивакова, творчество стало для оркестра потребностью, "а работа искусством, которое, по выражению Пабло Пикассо, "смывает пыль повседневности с души".