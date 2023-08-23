Театр Маяковского представит в новом сезоне постановки по Островскому и Шекспиру

Первой премьерой на Малой сцене станет в сентябре спектакль "Мера за меру" по пьесе Уильяма Шекспира режиссера Александра Золотовицкого

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Порядка 10 премьер планирует показать в новом, 101-м, сезоне Театр имени Маяковского, в том числе спектакли по Александру Островскому, Антону Чехову и Уильяму Шекспиру. Об этом объявил на сборе труппы художественный руководитель Егор Перегудов.

"На Основной сцене первой премьерой 29 октября, в день рождения театра, будет "Лес" Александра Островского в моей постановке. Сейчас вся страна отмечает юбилей Островского. Мы тоже его отмечаем", - сказал он.

В спектакле, по его словам, задействуют артистов разных поколений. В мае зрители увидят еще одну постановку Перегудова - музыкальный спектакль "Багдадский вор и черная магия" на музыку Давида Тухманова и стихи Юрия Энтина. Кроме того, в феврале худрук планирует начать репетиции спектакля "Евгений Онегин" по роману Александра Пушкина, но премьера состоится уже в следующем сезоне. На Основной сцене в апреле ожидается премьера спектакля "Симон" по роману Наринэ Абгарян в постановке Дениса Хусниярова, драматургом которого стала Ирина Васьковская.

Первой премьерой на Малой сцене станет в сентябре спектакль "Мера за меру" по пьесе Уильяма Шекспира режиссера Александра Золотовицкого. Этот проект вырос из Лаборатории игрового театра. Создатели постановки определяют ее жанр как "антикомедию". Среди других премьер Малой сцены - "Габриэле" по пьесе современного итальянского драматурга Фаусто Паравидино режиссера Сергея Тонышева, "Сны русской классики" Петра Айду по классическим произведениям русских авторов.

На еще одной площадке - Сцене на Сретенке - 30 сентября состоится премьера "Палаты № 6" по произведению Антона Чехова режиссера Евгения Закирова. 16 и 17 декабря Сергей Урсуляк представит свою "Другую сказку". Пьесу написал сам режиссер по произведениям Евгения Шварца. Постановка станет дебютом кинорежиссера на театральной сцене. В марте Владимир Данай покажет спектакль "Виндзорские насмешницы", который также вырос из Лаборатории игрового театра.

Новая традиция

На сборе труппы поздравили сотрудников, которые в этом году отмечают юбилеи служения театру, а также заложили новую традицию - вручили памятные серебряные значки тем, кто работает в театре 40 и более лет. В том числе такие значки получили Светлана Немоляева, Майя Полянская, Игорь Костолевский и Евгения Симонова.

Труппу пополнили шестеро молодых артистов: Анна Лобоцкая, Алена Васина, Мамука Патарана, Кира Насонова, Никита Языков, Олег Сапиро. "Все ребята уже репетируют новые работы", - отметил худрук.

Сбор труппы прошел на Сцене на Сретенке. В основном здании театра сейчас идет ремонт. Директор театра Екатерина Лапшина сообщила, что здание на Большой Никитской откроется 10 сентября спектаклем "Любовь по Маркесу". Показ будет приурочен к празднованию юбилея народного артиста России Игоря Костолевского, которому 10 сентября исполнится 75 лет. Также на Основной сцене 1 октября отметят юбилей народной артистки РФ Ольги Прокофьевой - пройдет ее творческий вечер. Сезон труппа откроет 24 августа спектаклем "Войцек" в постановке Филиппа Гуревича на Сцене на Сретенке.