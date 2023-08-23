Музей Л. Н. Толстого и Шанхайский исторический музей договорились о сотрудничестве

Выставка "Лев Толстой" пройдет в Шанхае с сентября 2024 года по февраль 2025 года, сообщили в пресс-службе российского музея

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Государственный музей Л. Н. Толстого и Шанхайский исторический музей заключили соглашение о выставочном сотрудничестве накануне 195-летия Льва Толстого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея Л. Н. Толстого.

"В 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. В целях дальнейшего расширения культурного обмена между двумя народами Шанхайский исторический музей и Государственный музей Л. Н. Толстого намерены сотрудничать для проведения в Китае специальной передвижной выставки "Лев Толстой". Соглашение об этом было подписано генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого Сергеем Архангеловым и представителями Шанхайского исторического музея во вторник, 22 августа", - рассказали в пресс-службе.

На основе подписанного соглашения стороны согласуют намерения по сотрудничеству на ближайшие несколько лет. Предполагается, что в 2024 году они подпишут Меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Выставка "Лев Толстой" пройдет в Шанхае с сентября 2024 года по февраль 2025 года. Помимо этого, до конца 2026 года планируется провести в Китае несколько гастрольных "Толстовских выставок".

Музеи работают над основными характеристиками выставки, перечнем культурных ценностей, маршрутом ее передвижения.