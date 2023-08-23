23 августа, 13:38,
обновлено 23 августа, 13:46

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у сиквела фильма "Непосредственно Каха"

Решение приняли на основании заявления со стороны ООО "Авис медиа"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Непосредственно Каха. Другой фильм" режиссера Виктора Шамирова. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"На основании обращения и заявления правообладателя фильма "Непосредственно Каха. Другой фильм" Министерство культуры Российской Федерации приняло решение об отзыве прокатного удостоверения данной картины", - сказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что заявление поступило со стороны ООО "Авис медиа".

"Непосредственно Каха. Другой фильм" - вторая полнометражная картина о двух друзьях из Сочи - Кахе и Серго, история которых началась в веб-сериале "Непосредственно Каха". Роли Кахи и Серго исполнили Артем Карокозян и Артем Калайджян. Последний вместе с режиссером Виктором Шамировым также выступил автором сценария нового фильма. Первая полнометражная картина вышла осенью 2020 года, держалась в топе по сборам на протяжении четырех недель и заработала в отечественном прокате более 500 млн рублей.

Продолжение фильма Шамирова вышло в кинотеатрах 25 мая. После того как сиквел стал доступен на стримингах, пользователей возмутила сцена сексуального насилия в отношении спящей девушки. Изнасилование оправдывается главным героем и его другом, а жертву выставляют виноватой в случившемся. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация