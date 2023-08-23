На конкурсе "Нашествие: молодые ветра" отобрали 50 молодых музыкантов

Певец и сопредседатель жюри Денис Майданов сообщил, что всего получили 4 тыс. заявок

ПЯТИГОРСК, 23 августа. /ТАСС/. Более 4 тыс. заявок поступило на участие в проекте "Нашествие: молодые ветра", из них было отобрано 50 молодых музыкантов для получения грантовой помощи. Об этом сообщил певец, сопредседатель жюри конкурса "Нашествие: молодые ветра" Денис Майданов.

"Я запустил проект "Нашествие: молодые ветра", и мы открыли дверь другим, новым музыкантам, которые приходят к нам в больших количествах. Получив свыше 4 тыс. заявок, мы отобрали 50 лучших молодых музыкантов для получения грантовой помощи для поддержки их творчества, в которую входят и промотуры, и клипы, и ротация на радио, и издание в интернете", - сказал Майданов в ходе встречи с участниками форума "Машук" в Пятигорске, его цитирует пресс-служба форума.

По его словам, за два года они станут не только звездами, но и лидерами общественного мнения.

"Через песни всегда передается идеология, и хорошо, что много ребят сейчас, в период СВО, проявились и пишут хорошие песни, они насыщают пространство правильными смыслами", - добавил Майданов.